Fux pede a candidatos ‘civilidade, respeito e diálogo’ nas eleições

Luiz Fux abriu há pouco os trabalhos do semestre no STF com um discurso em defesa da democracia e com apelos aos candidatos e eleitores por eleições com “estabilidade institucional e tolerância”.

“O STF anseia que todos os candidatos aos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que não são seus inimigos; confia na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes”, disse Fux.

“A despeito de nossas ricas e salutares diferenças de ideais, opiniões e perspectivas, somos um só povo e um só país. Nesse contexto de pluralidade e de interdependência, a prosperidade do nosso Brasil – seja qual for o resultado das urnas – exige que, ao longo de todo esse processo, sejamos capazes de exercer e de inspirar nos nossos concidadãos os valores da civilidade, do respeito e do diálogo”, seguiu Fux.