Fux manda PF prender argentino acusado de abusar sexualmente do filho

A Polícia Federal prendeu o argentino Daniel Adrian Marconi. A ordem de prisão preventiva foi expedida pelo presidente do STF, ministro Luiz Fux, que determinou a detenção para fins de extradição e foi cumprida nesta segunda.

O pedido de prisão foi apresentado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil. Na Argentina, Marconi responderá a processo penal que apura a suposta prática do crime de abuso sexual qualificado contra o próprio filho, menor de idade. No Brasil, a acusação seria compatível com crime de estupro de vulnerável. Na decisão, o ministro registrou que a Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da detenção e que há, na Argentina, mandado de prisão expedido contra Marconi desde agosto de 2017.

O caso é de relatoria da ministra Cármen Lúcia, mas foi decidido pelo presidente no recesso em razão da urgência.

Fux acrescentou não ser recomendável, no caso, “medida constritiva de outra natureza” porque eventual fuga do argentino poderia frustrar a extradição, o que se “assevera devido à gravidade dos fatos criminosos imputados”.

O ministro esclareceu que tais fatos encontram-se suficientemente descritos nos autos, com indicação de data, local, circunstâncias, bem como dos dispositivos legais pertinentes.

No caso, Marconi responde pelo crime previsto no artigo 121 do Código Penal argentino, que corresponde ao delito previsto no artigo 217-A do Código Penal brasileiro.

“Trata-se, assim, de suposto crime sem qualquer conotação política ou cunho opinativo”, esclareceu Fux.