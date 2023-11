Futuro parque na Bahia tem a maior caverna já encontrada no país

O ICMbio entrou na reta final de criação do Parque Federal das Cavernas do Desidério, no Oeste da Bahia. O lugar, de beleza indescritível, abriga o maior salão de caverna e o maior lago subterrâneo já descobertos no país.

“O conjunto de estudos elaborados na região traz com a profundidade técnica necessária os elementos e argumentos que justificam a criação de unidade de conservação de proteção integral na região. Pode-se destacar alguns desses aspectos, como: o maior salão de caverna conhecido no país, localizado na Garganta do Bacupari; o maior lago subterrâneo conhecido no país, situado no Buraco do Inferno da Lagoa do Cemitério; um dos hotspots de diversidade da fauna subterrânea; o Sumidouro do João Baio, no qual se observa variação regular do fluxo de água (com ciclos a cada 8 minutos) por meio de provável sifonamento das águas subterrâneas que configura fenômeno raro em nível mundial”, diz o documento do ICMbio.

O futuro parque também tem “locais de extrema beleza cênica como a Lago Azul, a Gruta do Catão, o Buraco da Sucupira, o Buraco da Sopradeira; área ainda com porções conservadas de fitofisionomias do bioma Cerrado, em especial a Mata Seca; expressivos sistemas flúvio-cársticos, incluindo extensos aquíferos em rochas calcárias; além de sítios arqueológicos importantes e aproximadamente 200 cavernas já registradas, com grande potencial para a descoberta de novas cavernas”, diz o documento do órgão ambiental.

Iniciado em 2010, o processo de criação do parque entrou agora em consulta pública. Trata-se de um patrimônio inestimável para o país.