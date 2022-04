Futuro chefe do TCU quer engajar empresários no debate econômico do país

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Futuro presidente do TCU, a partir de 2023, o ministro Bruno Dantas atua para engajar a Fiesp de Josué Gomes no debate público sobre os desafios do país na área econômica. Ambos estão muito próximos.

Recentemente, Dantas e Gomes fizeram um primeiro seminário no TCU com especialistas da OCDE, FMI e outras instituições para discutir questões relacionadas aos rumos da economia brasileira.

Um novo evento na sede da Fiesp será realizado em abril.