Fundação Renova já investiu R$ 540 milhões em restauração florestal no ano

Somente no ano de 2022, a Fundação Renova já investiu, via editais para contratação de fornecedores, cerca de 540 milhões de reais em ações de restauração florestal que cobriram um território de 16.000 hectares.

O valor faz parte do montante de 1,7 bilhão de reais que será empregado pela entidade no cumprimento de parte da meta socioambiental — acordada na esteira do desastre de Mariana, em 2015 — de recuperar 40.000 hectares de Áreas de Preservação Permanente e de Recarga Hídrica e de 5.000 nascentes ao longo de dez anos.

“O inventário Florestal da Fundação Renova atualmente é um dos maiores em andamento no país e está criando um banco de dados sobre as condições florestais da bacia do Rio Doce, com informações sobre a variedade e condições da vegetação e fertilidade do solo”, diz a entidade.

“Nas áreas avaliadas, as árvores são marcadas com plaquetas e têm suas informações disponibilizadas por QR Code. O objetivo é criar uma referência do ecossistema para nortear as ações de restauração florestal da Fundação Renova, mensurar e comparar o avanço do processo de recuperação ambiental com os ecossistemas de referência da bacia”, segue a entidade.

Continua após a publicidade