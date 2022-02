Fundação Renova inicia pagamento de R$ 1 milhão para ações no rio Doce

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O programa de formação de lideranças jovens da Fundação Renova acaba de iniciar o repasse de recursos para 58 projetos mineiros e capixabas selecionados para atuar na revitalização ambiental, social e econômica de comunidades ao longo da bacia do rio Doce. Serão mais de um milhão de reais destinados às ações.

A Renova foi criada pela Samarco e sócias Vale e BHP em 2016, após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), como forma de reparar os atingidos.

O objetivo do projeto que forma lideranças é promover a transformação e o engajamento de cerca de mil jovens participantes — entre 15 e 29 anos –, no processo de reparação, por meio do desenvolvimento de ações e projetos em 41 municípios atingidos pelo rompimento da barragem.