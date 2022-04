Fundação do MDB rebate Eunício Oliveira sobre verba a diretórios

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Radar mostra nesta semana, em VEJA, que o cacique do MDB no Ceará, Eunício Oliveira, decidiu cobrar formalmente a cúpula da Fundação Ulysses Guimarães por repasses de verbas que ele, Eunício, considera que deveriam ser repassadas aos diretórios pela entidade partidária, mas que, na visão dele, foram remetidas unicamente ao estado do presidente da fundação, o deputado Alceu Moreira.

Diante dessa informação, a fundação reagiu. Segundo a entidade, o diretório do Rio Grande do Sul não recebeu dinheiro e não há nada a ser repassado aos outros escritórios partidários nos estados.

“A Fundação Ulysses Guimarães é uma instituição de direito privado e sem fins lucrativos, vinculada ao MDB. Por questões legais, as fundações partidárias não podem, em hipótese alguma, transferir recursos ao partido, ao diretório nacional ou aos diretórios estaduais. Essa prática nunca existiu, muito menos direcionada ao diretório do MDB RS”, diz a entidade.

Todos os gastos da fundação, segundo a entidade, são destinados exclusivamente à formação e doutrinação política, sendo vedado seu uso para outro fim: “Com sua atuação, a fundação está presente nos 26 estados mais o Distrito Federal, por meio de filiais que já formaram mais de 351.500 alunos nos seus cursos de Formação Política. A FUG esclarece ainda que não sumiu nenhum centavo do dinheiro a ela encaminhado pelo MDB Nacional, por força da Lei. Ao contrário, todas as contas da FUG são fiscalizadas por seus Conselhos Fiscal e Curador e pelo Ministério Público Federal e estão totalmente aprovadas até esta data. Além disso, temos uma gestão moderna, transparente e responsável com suas finalidades”.