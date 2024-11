Fundação de Paulo Guedes lança primeiro estudo, sobre comércio exterior

Liderado pelo ex-ministro Paulo Guedes, o braço brasileiro da Fundação Internacional para a Liberdade, fundada por Mario Vargas Llosa, acaba de lançar seu primeiro estudo, que tem como objetivo de sugerir alternativas que promovam a competitividade da economia brasileira.

Focado em dados sobre o comércio exterior do país, o white paper aponta que o Brasil está em desvantagem no cenário global e vive um “retrocesso” que afeta o desempenho de suas empresas, colocando-o em desvantagem até mesmo na América Latina.

Um dos gargalos listados no estudo é uma comparação com países da OCDE, que revela um aumento na margem de custo de transporte marítimo do país, em crescimento desde 2019 — de 3,5% para quase 6% do valor importado até o final de 2022 (o dobro da média mundial).

O período destacado coincide com o que Guedes, presidente de honra da FIL Brasil, era ministro da Economia no governo de Jair Bolsonaro. Nesse mesmo período, o mundo foi atingido pela pandemia da Covid-19 e viu eclodir a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Ainda de acordo com o estudo, o Brasil está em 36º lugar no ranking de conectividade marítima, ficando atrás inclusive de países como Paquistão.

“Esses fatores representam desvantagens para as empresas brasileiras, sobretudo as menores”, explica o coordenador da pesquisa, Lucas Ferraz, que é economista e ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil (2019-2022). “O acesso dos países aos mercados mundiais depende em grande parte da sua conectividade de transportes, principalmente de serviços regulares de transporte marítimo”, complementa.