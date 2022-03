‘Fui mal compreendido’, diz Aras sobre discurso do Dia das Mulheres

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Em vídeo divulgado nesta quarta-feira (veja abaixo), o procurador-geral da República Augusto Aras se defendeu de críticas que vem recebendo após discurso feito em homenagem ao Dia da Mulher no Conselho Nacional do Ministério Público. Na ocasião, ele afirmou que as mulheres “têm o prazer de escolher a cor das unhas e o sapato que vão calçar”.

“Estou sendo mal compreendido (…) De forma alguma quis diminuir o papel que a mulher sempre teve em nossa sociedade, apenas destaquei que é possível buscar qualquer posição, até o mais alto posto da República, sem abrir mão da sua feminilidade (…) Se alguma mulher se sentiu ofendida ou desprestigiada, repito que não houve qualquer intenção de diminuir o papel da mulher e a importância dessas lutas (…) Sou implacável contra o preconceito”, disse em trechos da gravação divulgada.

Aras afirmou ainda que ainda “há muito o que avançar” e que os mais altos cargos do Ministério Público Federal são ocupados por mulheres. Ele citou os projetos voltados ao público feminino que o MP tem desenvolvido, como a Ouvidoria Nacional das Mulheres e o projeto de direito das vítimas — a norma dispõe sobre a política institucional de proteção integral e de promoção de direitos e apoio.