‘Fugir ao debate é desrespeitar o eleitor’, diz Simone Tebet sobre Lula

A decisão de Lula de fugir do debate organizado por VEJA em parceria com SBT, CNN, Terra NovaBrasil e Estadão/Eldorado já começou a repercutir entre os presidenciáveis que estarão no evento.

Simone Tebet, por exemplo, lamenta a postura do líder das pesquisas de desrespeitar os eleitores ao se recusar a debater propostas para o país no evento do próximo sábado.

“Lamento que Lula se negue a debater o Brasil. Fugir ao debate é desrespeitar o eleitor. É evitar se comprometer com novas ideias e propostas para o país, como a paridade entre homens e mulheres na composição do ministério que ele se recusa a aceitar”, diz Simone.

Lula foi muito mal no primeiro debate dos presidenciáveis. Não tinha respostas para o passado de corrupção petista e ficou sem reação quando foi chamado de ex-presidiário por Jair Bolsonaro. Depois de a campanha do presidente ter confirmado a presença dele no evento de sábado, a campanha do petista disse que ele não irá.