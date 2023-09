Fufuca e Costa Filho completam um mês como ministros fictícios de Lula

Os deputados federais André Fufuca e Silvio Costa Filho completam nesta segunda-feira um mês nos cargos de ministros fictícios de Lula no governo.

Os dois foram anunciados como nomes certos no ministério do petista por Alexandre Padilha, chefe da Secretaria de Relações Institucionais, no dia 4 de agosto, já após semanas de negociação. Até agora, não houve definição sobre as pastas que eles irão comandar.

Como a barganha entre Lula e o centrão se arrasta, o governo vive a situação surreal de ter “ministros” anunciados verbalmente, mas ainda sem endereço certo na Esplanada.