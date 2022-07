‘Frouxo’, diz Tabata sobre críticas de Eduardo a boicote a Bolsonaro

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) rebateu as críticas de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sobre a iniciativa da parlamentar de boicotar o evento do PL que confirmará a candidatura de Bolsonaro-pai à Presidência.

Em vídeo publicado em suas redes, Eduardo comparou a atitude de Tabata à de um “ataque hacker”.

“Isso não é jogo limpo na eleição. Isso é trapaça, é falsificação (…) a gente não vai admitir”, disse o deputado, que nesta quinta ainda prometeu acionar a colega no Conselho de Ética da Câmara.

Tabata não deixou barato e respondeu.

“Esse covarde, esse frouxo, não aguentaria um dia na minha pele. Isso aqui, meu filho, se chama manifestação pacífica. É direito de cada cidadão se inscrever em um evento e não comparecer”.

“Quem é que tá questionando o resultado das urnas? Quem é que tá incentivando violência, mandando metralhar quem pensa diferente? Quem é que financia robô pra divulgar fake news? São vocês”, prosseguiu.

Nos últimos dias, Tabata compartilhou um tweet que incentivava pessoas opositoras a Bolsonaro a se inscreverem — mas não irem — na convenção do PL, que acontece no próximo domingo no Maracanazinho, no Rio de Janeiro.

