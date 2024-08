Frentes parlamentares pedem prioridade para educação infantil nas eleições

VEJA Mercado - quarta, 28 de agosto

Governo precisa agir mais rápido contra os incêndios, diz Jorge Hargrave

VEJA Mercado desta quarta-feira recebeu o economista, diretor da Maraé Investimentos e membro organizador do Brazil Climate Summit. Entre outros assuntos, o especialista afirmou que as queimadas podem manchar imagem do país e que estrangeiros não sabem diferenciar problemas estruturais de conjunturais.