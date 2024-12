Frente Parlamentar da Energia espera sanção do PL do Carbono em 2024

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Parlamentares da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia esperam que Lula sancione, ainda neste ano, a lei que regulamenta o mercado de carbono no Brasil.

O texto, aprovado pelo Congresso em 19 de novembro, cria dois mercados: um regulado, com limites obrigatórios para emissões, e outro voluntário, voltado para iniciativas como reflorestamento e energias renováveis.

À frente da defesa do projeto estão a senadora Leila Barros (PDT-DF) e o deputado Aliel Machado (PV-PR), relatores do texto, e o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), presidente da Frente.

“Esperamos a sanção ainda para 2024. O PL do mercado de carbono é essencial para consolidar compromissos internacionais, como o acordo de Paris, e garantir competitividade para nossa indústria em um mundo cada vez mais atento às metas de descarbonização”, diz Veneziano Vital do Rego.