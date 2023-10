Frente parlamentar contra invasão de terras terá Bolsonaro e Tarcísio

Deputados de oposição, que integraram recentemente a CPI do MST, vão lançar nesta terça a Frente Parlamentar Invasão Zero. O grupo quer atuar no Parlamento em defesa do direito à propriedade.

O evento na sede da Frente Parlamentar da Agropecuária, em Brasília, terá presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do ex-presidente Jair Bolsonaro, nomeados “padrinhos” do grupo.

Mais de 200 parlamentares, entre deputados e senadores, aderiram à iniciativa, que terá como presidente o deputado Luciano Zucco (Republicanos-RS).

“Reunimos um time de peso de parlamentares comprometidos com a defesa do agronegócio. Um fórum de debates, articulação e muita pressão contra o avanço do terror no campo e na cidade. Seremos implacáveis no combate aos terroristas do MST, FNL, MTST e todos aqueles que insistem em desrespeitar as leis e nossa Constituição”, diz Zucco.

A cúpula da Frente Parlamentar Invasão Zero terá os seguintes congressistas:

Presidente: Luciano Zucco (Republicanos-RS)

1º Vice-presidente: Ricardo Salles (PL-SP)

2º Vice-presidente: Magda Mofatto (PATRIOTA-GO)

3º Vice-presidente: Caroline de Toni (PL-SC)

Primeiro Secretário: Messias Donato (Republicanos-ES)

Segundo Secretário: Capitão Alden (PL-BA)

Terceiro Secretário: Marcos Pollon (PL-MS)

Relações Institucionais: Pedro Lupion (PP-PR)