Frente de prefeitos critica ministro da Educação após áudio sobre pastores

A Frente Nacional de Prefeitos divulgou nota em repúdio às últimas revelações envolvendo o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Em áudio divulgado pela Folha, o chefe da pasta admite privilegiar um grupo de pastores na partilha de verbas do ministério — e que faz isso a pedido de Jair Bolsonaro.

“A notícia (…) é lamentável. Prefeitas e prefeitos afirmam que o Brasil não pode silenciar diante de uma situação tão injusta do uso do dinheiro público. A Constituição Federal garante o estado laico, e a distribuição de recursos para a educação deve atender a critérios técnicos para diminuir iniquidades e injustiças existentes no país”, diz o comunicado da FNP.

Ribeiro caiu em desgraça a partir da crise aberta pela revelação do repórter Paulo Saldaña sobre o áudio em que o ministro admite privilegiar um grupo de líderes evangélicos na divisão de verbas da pasta. A ligação dos mesmos pastores com Bolsonaro e outros membros do governo sobre a atuação de Ribeiro já havia sido revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo.

Na gravação que veio à tona nesta terça, o ministro afirma que prioriza prefeituras cujos pedidos de liberação de verba foram negociados por dois pastores que não têm cargo e atuam em um esquema informal de liberação de repasses no MEC.

“Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do [pastor] Gilmar”, diz o ministro na conversa em que participaram prefeitos e os dois religiosos.