Frente Brasil Competitivo define prioridades no Congresso

Disposta a auxiliar na manutenção do crescimento do PIB – o resultado de 2022 mostrou um crescimento de 2,9% em relação a 2021 – a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo prepara-se para apresentar, até o final deste mês, as prioridades da agenda de trabalhos para essa legislatura.

Presidida pelo deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), a frente quer avançar no debate da reforma tributária, o reforçar o apoio ao projeto de debêntures de infraestrutura, o fortalecimento do mercado de carbono e outras iniciativas que qualifiquem o mercado de trabalho e aumentem o crédito disponível para investimentos para proporcionar mais competitividade ao país.

Esses dois últimos pontos são essenciais para fortalecer o setor de turismo, um dos principais responsável pelo bom resultado do PIB no ano passado. Na visão do líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho (PB), é preciso apostar no segmento.

“Esse dado mostra que, através do turismo, podemos gerar empregos e renda em todo o país, especialmente no Nordeste. Além disso, o turismo pode ajudar a promover a diversificação da economia brasileira”, diz Efraim, que integra a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo.

Filho defende que as autoridades e o setor privado se unam em ações como o ecoturismo, enoturismo e o turismo urbano como formas de impulsionar o desenvolvimento econômico do país.