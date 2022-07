Francia Márquez se reúne com pré-candidatas e parlamentares negras no RJ

Vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez encontrou nesta quarta um grupo de parlamentares e pré-candidatas negras de partidos de esquerda no Rio.

O encontro foi organizado por entidades negras e da sociedade civil — como Instituto Marielle Franco, Instituto Ibirapitanga, Mulheres Negras Decidem, Instituto Alziras, Instituto Peregum e Rede de Mulheres Negras de Pernambuco — para pautar desafios e estratégias nas eleições brasileiras a partir da experiência da Colômbia, que recém elegeu Gustavo Petro, presidente de esquerda, e Francia, a primeira vice-presidente negra do país.

Parlamentares como Anielle Franco, Benedita da Silva e Talíria Petrone participaram do encontro. Com o intuito de pensar no fortalecimento democrático e trocar estratégicas para superação da sub-representação de mulheres negras nos processos eleitorais, as parlamentares também abordaram a confiança nos processos eleitorais na América Latina e violência política no encontro, que ocorre no dia em que Marielle Franco, brutalmente assassinada no Rio, completaria 43 anos de vida.