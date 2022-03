‘França tem todas as condições de ser candidato a governador’, diz Alckmin

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Agora filiado ao PSB, o ex-governador Geraldo Alckmin fez há pouco um aceno ao seu correligionário e ex-vice, Márcio França, que quer disputar o Governo de São Paulo, apesar de o PT insistir na candidatura do ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad — de quem ele tem se aproximado.

“Em relação a São Paulo, o Márcio França tem todas as condições de ser candidato a governador. Me sucedeu. O Mário Covas adorava o Márcio, foi um dos melhores prefeitos de São Vicente, deputado federal, secretário de Estado, vice-governador e governador”, declarou o ex-tucano, ao ser questionado em entrevista coletiva após o ato de filiação, em Brasília, sobre qual candidato apoiaria e se poderia ter um palanque duplo.

O provável vice de Lula destacou ainda que França “pontua também muito bem nas pesquisas” e disse que a decisão não é agora e sim “mais na frente”. “Mas o Márcio tem todas as condições de disputar o governo do estado”, concluiu.

Alcimin também foi instado a responder se realmente será vice de Lula nas eleições para o Palácio do Planalto e desconversou, dizendo que “as coisas se fazem no seu devido tempo” e que as conversas são partidárias. Mas voltou a elogiar o petista.