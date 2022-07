Fotógrafo Orlando Brito será homenageado em Brasília

O jornalista fotográfico Orlando Brito, falecido em março último, será homenageado durante o 4º Encontro Nacional de Lideranças no dia 02 de agosto, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O espaço será decorado com as obras de Brito que o consagraram como um dos maiores fotógrafos do Brasil.

A filha de Orlando Brito, Carol Brito, fez a curadoria de uma seleção especial de imagens de todos os presidentes da República fotografados pelas lentes do jornalista nos últimos 40 anos da vida pública brasileira.

O tema do 4º Encontro Nacional de Lideranças desse ano é “O futuro do Brasil passa por aqui” e conta om a participação dos principais setores da economia brasileira. Na ocasião, serão debatidos os rumos sociais e econômicos do Brasil e, com isso, promover networking entre as mais de cem instituições.

1/23 O General João Batista Figueiredo sendo carregado por garimpeiros em Serra Pelada, em 1982 - (Orlando Brito/.) 2/23 Figueiredo (no canto direito), ouvindo um cochicho de Golbery durante uma cerimônia no Planalto - (Orlando Brito/.) 3/23 Pietro Maria Bardi e Tomie Ohtake, em 1983 - (Orlando Brito/.) 4/23 Aécio Neves no Palácio do Planalto, em 1984 - (Orlando Brito/.) 5/23 Lula, Ulysses Guimarães, Orestes Quércia, Leonel Brizola, Franco Montoro, Tancredo Neves, Osmar Santos e Fernando Henrique Cardoso, durante comício da campanha Diretas Já, em 1984 - (Orlando Brito/.) 6/23 Tancredo Neves com Franco Montoro durante comício na Praça da Sé, em 1984 - (Orlando Brito/.) 7/23 Manifestação pelas Diretas Já nas ruas do centro de São Paulo, em 1984. Da esquerda para a direita, Freitas Nobre, Brizola, Mario Covas, Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso - (Orlando Brito/.) 8/23 Tancredo Neves, presidente eleito, discursando após a vitória no Colégio Eleitoral, no Congresso Nacional, em 1985 - (Orlando Brito/.) 9/23 Bebeto de Freitas, técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, em 1984 - (Orlando Brito/.) 10/23 Joaquim Cruz, do Brasil, ao vencer a corrida de 800m, na Olimpíada de Los Angeles, em 1984 - (Orlando Brito/.) 11/23 Sócrates, jogador do Corinthians - (Orlando Brito/.) 12/23 Tom Jobim, tocando piano em uma praia do Rio de Janeiro, em 1984 - (Orlando Brito/.) 13/23 Fernando Collor de Mello acenando ao lado da esposa Rosane Collor de Mello, após assinar o documento de seu afastamento da Presidência da República, na saída do Palácio do Planalto - (Orlando Brito/.) 14/23 Papa João Paulo II, durante missa no Aterro do Bacanga, em 1991 - (Orlando Brito/.) 15/23 O Ministro José Dirceu, em Brasília, em 2004 - (Orlando Brito/.) 16/23 Deputado José Dirceu no plenário da Câmara, durante a sessão que julgou a cassação de seu mandato, em 2005 - (Orlando Brito/.) 17/23 José Serra durante visita ao Cristo Redentor, no Corcovado, em 2002 - (Orlando Brito/.) 18/23 Vestido de vaqueiro nordestino, Geraldo Alckmin anda a cavalo na caatinga em Pernambuco, em 2006 - (Orlando Brito/.) 19/23 José Sarney sentado na raiz de uma árvore, lendo um livro, em 2006 -05/11/2006.cred. Orlando Brito (Orlando Brito/.) 20/23 Deputado Ciro Gomes no Plenário da Câmara, em Brasília, em 2007 - (Orlando Brito/.) 21/23 Fernando Henrique Cardoso em sua residência, em 2019 - (Orlando Brito/.) 22/23 Antônio Hamilton Mourão, vice-presidente, Jair Bolsonaro e general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, em 2019 - (Orlando Brito/.) 23/23 Desfile de tanques das Forças Armadas, em Brasília, em 2021 - (Orlando Brito/.)

