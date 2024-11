Fórum do CNJ discute aumento de benefícios ao Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça deve se reunir, nesta quinta, para discutir, entre outros temas, o aumento no adicional de qualificação de servidores do Judiciário.

O tema será tratado no Fórum Permanente de Gestão da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União.

Ao Radar, o CNJ informou que o órgão “não tem caráter deliberativo ou vinculativo” e as sugestões “ainda passarão por avaliação do coordenador do fórum”.

O debate ocorrerá em meio a uma cobrança do presidente Lula para que o Judiciário também esteja disposto a cortar gastos e abdicar “daquilo que é excessivo” para garantir a melhoria da situação fiscal do país.

Continua após a publicidade

Além do CNJ, o fórum é composto por representantes do STF, do STJ, do TST, do TSE, do STM e do TJDFT.

Os Conselhos da Justiça Federal e Superior da Justiça do Trabalho, bem como a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União e o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal também integram o colegiado, sendo todos indicados em portaria de definida pelas presidências do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.