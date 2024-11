Fórum de servidores do judiciário discute aumento de benefícios

O Fórum Permanente de Gestão da Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União, criado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2020, deve se reunir, nesta quinta, para discutir, entre outros temas, o aumento no adicional de qualificação de servidores do Judiciário.

Além de integrantes do CNJ, o fórum é composto por representantes do STF, do STJ, do TST, do TSE, do STM e do TJDFT.

Os Conselhos da Justiça Federal e Superior da Justiça do Trabalho, bem como a Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União e o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal também integram o colegiado, sendo todos indicados em portaria de definida pelas presidências do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Ao Radar, o CNJ informou que o órgão “não tem caráter deliberativo ou vinculativo” e as sugestões “ainda passarão por avaliação do coordenador do fórum”.

O debate ocorrerá em meio a uma cobrança do presidente Lula para que o Judiciário também esteja disposto a cortar gastos e abdicar “daquilo que é excessivo” para garantir a melhoria da situação fiscal do país.