‘Forma de governar’ de Bolsonaro ajuda Lula na eleição, mostra pesquisa

Cercado por um universo de auxiliares e aliados que vivem a concordar com todas as suas ideias — ninguém tem coragem de dizer ao presidente quando ele está errado –, Jair Bolsonaro governa o país em seu universo paralelo. Agora que precisa de votos, esse erro é o que mais favorece seu principal rival, Lula, nas pesquisas, mostra o Instituto FSB nesta segunda.

Desde muito cedo, no atual mandato, Bolsonaro decidiu fazer as coisas que lhe davam na telha. Com mortes aos milhares, passeou de jet ski no Lago Paranoá, em Brasília, e falou barbaridades sempre que questionado sobre o drama das famílias que choravam suas perdas na pandemia.

O presidente alimentou uma pauta antidemocrática durante todo o mandato e fez da caneta presidencial um instrumento para agendas descoladas das reais necessidades do país, com o avanço da política armamentista e outros temas. Essas escolhas contribuíram para criar uma forte rejeição no eleitorado em relação a “forma de governar” do presidente.

De acordo com o levantamento desta segunda, 56% dos eleitores rejeitam o presidente por causa de seu comportamento enquanto governante — os que aprovam são 38%. O governo, com atuações de ministros descoladas, em alguns casos, dessa realidade, vai um pouco melhor na avaliação popular (é ruim ou péssimo para 44%, ótimo ou bom para 34% e regular para 20%), mas nada que ajude o presidente significativamente na disputa contra Lula.

“A três semanas do 1º turno, o presidente Jair Bolsonaro vê pouca melhora na avaliação do governo e na taxa de aprovação da sua forma de governar. Essa relativa estabilidade é hoje uma das barreiras que impede que mais eleitores cogitem votar pela reeleição do presidente, o que mantém bastante estáveis os cenários de intenção de voto no 1º e no 2º turnos”, diz Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa.