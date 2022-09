Forças Armadas vão reforçar segurança da eleição com 29 mil homens

Dados do Ministério da Defesa obtidos pelo Radar mostram que 29.000 militares das Forças Armadas serão empregados nesta eleição para realizar operações solicitadas pela Justiça Eleitoral. Apesar do temor de que a polarização política estimule atos violentos no país, os números de cidades que solicitaram reforço de segurança não reflete essa tensão. O próprio efetivo de militares empregados neste ano será igual ao usado em 2018.

Os militares receberam e autorizaram, até o presente momento, operações de segurança — garantia da votação e apuração — para manutenção da ordem pública em 465 cidades país afora. Em 2018, para se ter uma ideia, o número foi maior: 503 cidades.

As operações de segurança vão ocorrer nos locais de votação, apuração e armazenamento de urnas. Os militares também vão reforçar o efetivo para transporte de material e pessoal da Justiça Eleitoral.

Nenhum dos estados da Região Sul solicitou apoio, a exemplo do ocorrido em 2018. No Sudeste, apenas o Rio de Janeiro solicitou apoio em 92 municípios. Em 2018, foi a mesma coisa. DF e Goiás, no Centro-Oeste, também não solicitaram. No Tocantins, apenas cinco municípios terão reforço de segurança, número semelhante registrado na eleição passada.

Além de garantir a segurança, os militares vão realizar missões de apoio logístico — transporte de urnas eletrônicas, pessoas e materiais para locais de difícil acesso — em 120 cidades pelo país. Em 2018, foram 93 cidades.

As solicitações de apoio podem ocorrer em até 72h antes do início da votação, ou seja, até 30 setembro os militares do governo podem receber novas demandas da Justiça Eleitoral.

“Podemos verificar que não há qualquer indício de anormalidade ou de ameaça à segurança nas eleições desse ano. Apenas especulações e pânico absolutamente infundados”, diz uma fonte militar.