Forças Armadas terão 62 militares disputando medalhas em Paris

As Forças Armadas terão 62 militares — como o sargento Alison dos Santos do Atletismo — disputando medalhas em Paris. São 33 homens e 29 mulheres. Todos participam do Programa de Atletas de Alto Rendimento do Ministérios da Defesa e executado pela Marinha, Exército e Aeronáutica.

Outros nomes ainda poderão entrar no Time Brasil, já que competições classificatórias seguem em andamento. Os militares classificados vão disputar 18 modalidades.

Os atletas integrantes do programa recebem benefícios como soldo, 13º salário, férias, assistência de saúde (atendimento médico, fisioterapeuta e nutricionista) e treinam nas instalações esportivas militares.