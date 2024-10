Forças Armadas farão segurança das eleições em três cidades no 2º turno

Giro VEJA - sexta, 25 de outubro

Marçal entrevista Boulos e deputado bolsonarista é alvo da PF

O deputado federal Gustavo Gayer foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta sexta-feira, 25, investigado por comprar uma associação para poder desviar emendas parlamentares. A ação é um desdobramento da investigação dos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro. Já na reta final da campanha do segundo turno das eleições, o candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, foi entrevistado por Pablo Marçal. Saiba mais no Giro VEJA.