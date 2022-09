Forças Armadas estarão em 4.578 locais de votação no domingo

As Forças Armadas vão atuar em operações de segurança em 4.578 locais de votação de 453 municípios de 11 estados nas eleições deste domingo. Cerca de 34.000 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica participarão das ações de Garantia da Votação e Apuração no Acre, em Alagoas, no Amazonas, no Ceará, no Maranhão, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Piauí, no Pará, no Rio de Janeiro e no Tocantins.

O atendimento à solicitação das autoridades eleitorais ao Ministério da Defesa ocorrerá em conjunto com órgãos de segurança pública federais, estaduais e municipais.