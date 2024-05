Força Nacional seguirá em operação no RJ por mais 30 dias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski autorizou, nesta semana, a permanência da Força Nacional de Segurança Pública no Rio de Janeiro por mais 30 dias.

A medida foi solicitada pela gestão do governador Cláudio Castro. De acordo com a portaria, o ministro Lewandowski autoriza a prorrogação em apoio aos órgãos de segurança pública federal e estadual para atuar nas atividades imprescindíveis à preservação da ordem pública, das pessoas e do patrimônio, entre os dias 1º e 30 de maio deste ano.

A Força Nacional foi enviada ao estado para apoiar as operações da Polícia Rodoviária Federal. As duas forças de segurança têm atuado na região metropolitana do Rio.