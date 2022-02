Foragido da Justiça, bolsonarista debocha de Alexandre de Moraes

Em um vídeo publicado nas redes sociais no fim de semana, o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos debochou do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que mandou prendê-lo em outubro do ano passado.

Nas imagens, o bolsonarista “orienta” o ministro sobre como acha-lo nos Estados Unidos, onde vive desde que passou a correr risco de prisão no Brasil, por causa do envolvimento com as milícias digitais de fake news bolsonaristas.

“Alexandre de Moraes, está vendo isso aqui? (apontando para a entrada da Disney, em Orlando, na Florida) Não tem mistério, se você botar no Google, consegue me encontrar. Você pode pedir para o Mickey, você pode pedir para a Minnie, você pode pedir para o Pateta, você pode pedir para o Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me pegar, beijos”, disse o blogueiro.