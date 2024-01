Fora do União, vice-governador do Rio deve se filiar ao MDB em fevereiro

O ato de filiação do vice-governador do Rio de Janeiro, Thiago Pampolha, ao MDB deve ocorrer em fevereiro. O embarque ao partido já está acertado, mas falta uma data que contemple a agenda dos convidados ao evento.

Pampolha quer a presença do governador Cláudio Castro, do deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, e do governador do Pará, o emdebista Helder Barbalho. Lideranças regionais do partido também devem fazer parte da cerimônia de posse, como o secretário estadual de Transportes, Washington Reis, e o presidente da sigla no RJ, Leonardo Picciani.

A saída de Pampolha do União Brasil ocorreu só em janeiro deste ano, mas a insatisfação do vice-governador com o partido é antiga, e iniciou quando a sigla embarcou na Prefeitura de Eduardo Paes e se colocou como um dos componentes da frente que iria disputar as eleições de outubro. O MDB deve ir para a corrida eleitoral com o deputado Otoni de Paula.