Fora da disputa, Márcio França entrega plano de governo a Haddad em SP

Pré-candidato ao Senado, Márcio França (PSB) entrega nesta quarta-feira seu “ex” plano de governo ao pré-candidato ao governo de São Paulo, o aliado Fernando Haddad (PT).

França, que até o início de julho estava no páreo para retornar ao Palácio dos Bandeirantes, desistiu da disputa e decidiu tentar uma vaga no Congresso. O movimento já vinha sendo desenhado dentro de um acordo entre PT e PSB envolvendo palanques regionais.

De acordo com a campanha do pessebista, a intenção do gesto é “contribuir e agregar projetos que beneficiam todo o estado e sua população”.

Coordenado pela deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) — que estará na solenidade –, o projeto foi construído a várias mãos, com a participação de 300 paulistas, entre cidadãos e especialistas de diversas áreas.

França alfineta Tarcísio de Freitas (Republicanos) — em segundo lugar nas pesquisas, atrás de Haddad — e defende que é preciso “mais que concreto, pontes e estradas” para fazer São Paulo voltar a ser a “locomotiva” do Brasil.

“Nosso plano de governo focou não só em obras, mas, principalmente, no social. O povo paulista precisa voltar a sorrir, com emprego, saúde e comida na mesa”, diz o ex-governador. “Tenho certeza que os bons planos apresentados no projeto ajudarão Haddad a resgatar a autoestima e a dignidade do cidadão e queremos ajudar nesta empreitada”.