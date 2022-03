Folia clandestina vira palanque para Bolsonaro no Carnaval

Os filhos de Jair Bolsonaro e aliados da base evangélica passaram o feriado de Carnaval postando vídeos na internet de grandes aglomerações de pessoas que decidiram ignorar as regras de segurança das cidades para curtir a folia clandestina.

O contraste entre o discurso do governo contra as regras de segurança e o desrespeito generalizado aos protocolos contra a Covid-19 visto no feriadão são um prato cheio para a estratégia bolsonarista de desconstruir críticas ao negacionismo do Planalto mostrando os péssimos exemplos dos brasileiros nas ruas.

O carnaval não é de esquerda nem de direita, mas todos são tratados nos vídeos bolsonaristas como esquerdistas que defendem restrições de segurança na pandemia e criticam o comportamento do presidente — por suas aglomerações –, mas ignoram o próprio discurso para curtir a farra carnavalesca.

A estratégia dos bolsonaristas mira o imenso eleitorado evangélico, sempre crítico aos festejos dessa época do ano.