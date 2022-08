Fluxo de consumidores nos shopping sobe 8% em julho

O fluxo de consumidores em lojas físicas voltou a cair, mas a movimentação nos shopping subiu em julho no comparativo mensal. O fluxo de visitantes nos shopping avançou 8% na comparação com junho deste ano. É o que aponta o levantamento do Índices de Performance do Varejo organizado pelo HiPartners Capital & Work, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo.

Como resultado, as lojas estabelecidas nesses locais registraram aumento de 2% na movimentação dos consumidores. Entretanto, as lojas físicas como um todo tiveram queda de 1% no país, puxada pela retração de 3% nos estabelecimentos situados nas ruas.

Já as vendas registraram queda em julho. A quantidade de cupons (boletos gerados) caiu 8% para lojas de rua e 3% em lojas situadas em shopping no comparativo com junho deste ano. O faturamento, por sua vez, recuou 7% para os estabelecimentos situados na rua e 6% nos centros de compras. Em relação a julho de 2021, os cupons subiram 26% para lojas tanto de rua quanto de shoppings, e o faturamento cresceu 23% e 8%, respectivamente.

“Ainda que o mês de julho apresente um índice de visitação baixo em relação ao primeiro semestre do ano, podemos considerar que o varejo está caminhando entre a estabilidade e o crescimento nas comparações com o período pré-pandêmico e o ano de 2021”, afirma Flávia Pini, sócia da HiPartners Capital & Work.

