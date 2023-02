Fluxo de clientes em lojas físicas cresceu 28% em janeiro, aponta IPV

Um levantamento do Índice de Performance do Varejo identificou que o fluxo de clientes em lojas físicas cresceu 28% no primeiro mês de 2023, na comparação com janeiro do ano passado.

Organizado pelo venture capital HiPartners Capital & Work em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, o IPV também apontou aumento de 18% na quantidade de visitantes em shopping centers, em relação ao mesmo mês de 2022.

Já as lojas de rua tiveram alta de 21% e as localizadas dentro dos centros comerciais tiveram acréscimo de 17%.

As vendas também registraram crescimento de 32% em janeiro deste ano.