Flow Podcast anuncia desligamento de Monark por fala sobre partido nazista

O Flow Podcast anunciou nesta terça o desligamento do apresentador Monark após declarações em que ele defendia a existência “legalizada” de um partido nazista.

A fala teve uma avalanche de reações negativas nas redes sociais e algumas empresas já cancelaram o patrocínio ao programa.

“Reforçamos o nosso comprometimento com a democracia e direitos humanos, portanto, o episódio 545 foi tirado do ar. Comunicamos também a decisão que a partir deste momento, o youtuber Bruno Aiub @Monark está desligado dos Estúdios Flow“, diz comunicado do podcast.

Mais cedo, Monark já havia ido às redes pedir desculpas à comunidade judaica pela “falta de sensibilidade” sobre o episódio, dizendo que estava “muito bêbado” durante a gravação. “Fui defender uma ideia que acontece em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, mas eu fui defender essa ideia de um jeito muito burro, eu estava bêbado”, publicou o apresentador.

Durante o bate-papo exibido na noite da última segunda, Monark se manifestou enquanto os deputados federais Kim Kataguiri e Tabata Amaral falavam sobre orientação política e liberdade de expressão. “A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical na minha opinião. As duas tinham que ter espaço (…) Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei“, disse o agora ex-apresentador.