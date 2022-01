Fliperama, Lula e CPI… O que os brasileiros buscam sobre Moro no Google

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A campanha de Sergio Moro passa por um momento delicado. O ex-juiz precisa convencer os brasileiros de que tem projeto de país para vencer as eleições e governar de modo diferente do que já fizeram o petismo e o bolsonarismo no Planalto.

Nos últimos sete dias, porém, quase tudo o que se pesquisou sobre Moro nas redes esteve relacionado a fatos pessoais — as suspeitas levantadas pelo TCU sobre os ganhos do ex-juiz como consultor privado — ou a infantilidades como o fato de o ex-ministro de Bolsonaro ter tirado uma foto jogando fliperama.

A foto de Moro jogando é o tema que mais atraiu a atenção dos usuários da plataforma que pesquisaram por Moro. O segundo termo mais buscado foi o ataque de Lula, que chamou o ex-juiz de canalha. Em terceiro lugar ficou a ação da oposição ao ex-juiz da Lava-Jato para abrir uma CPI sobre os ganhos de Moro como consultor.

Nada, como se vê, sobre projetos de país ou sobre a pauta propositiva que pode render votos a Moro.