Flávio vai denunciar Randolfe ao Conselho de Ética por ‘ataque’ a Aras

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) irá representar contra Randolfe Rodrigues (Rede-AP) no Conselho de Ética do Senado por quebra de decoro parlamentar em razão das críticas que fez a Augusto Aras e à PGR.

O opositor do governo de Jair Bolsonaro reclamou da lentidão da procuradoria em analisar o material produzido pela CPI da Covid-19. Já Aras disse que os parlamentares enviaram um calhamaço digital de documentos desconexos para os procuradores analisarem.

“Quem é o pizzaiolo e está confeccionando a pizza, o endereço é na PGR. É lá que está o forno da pizza preparado”, disse Randolfe nesta quarta à CNN.

Segundo o filho zero um do presidente, Randolfe “atacou a honra” do procurador-geral, além de ter praticado “interferência política” no MPF.

“Foi com muita indignação que acompanhei a atuação nefasta, baixa, do senador Randolfe Rodrigues, atacando não só a honra do procurador-geral da República, mas atacando a instituição Ministério Público Federal, tentando impor a sua vontade política e seus interesses pessoais sobre investigações sérias, numa verdadeira interferência política”, disse Flávio.

Conforme o Radar mostrou no fim de janeiro, o Conselho de Ética do Senado continuará morto neste 2022. O presidente da casa Rodrigo Pacheco não tem interesse em convocar o colegiado para se reunir.