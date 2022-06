Flávio se move para estruturar campanha do pai, após pesquisas

Assustado com a última leva de pesquisas que reforçou a liderança de Lula e a estagnação de Jair Bolsonaro na corrida ao Planalto — apesar de todos os bilhões do orçamento liberados em diferentes áreas do governo –, Flávio Bolsonaro cobrou geral no comitê de campanha. Para melhorar a comunicação — foco da ira –, até começou a buscar talentos no mercado.