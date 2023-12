Flávio Dino visita ministros do STF e prevê posse para 22 de fevereiro

Aprovado pelo Senado nesta quarta-feira para ocupar uma vaga no no STF, o ainda ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi nesta quinta ao Supremo e afirmou que deverá tomar posse no dia 22 de fevereiro do ano que vem.

Indicado por Lula para a Corte, o senador licenciado foi recebido pelos ministros Luís Roberto Barroso, presidente do tribunal, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin.

A jornalistas, Dino disse na saída que foi convidado por Barroso para “agradecer a acolhida fraterna” dos futuros colegas e que começou a tratar dos detalhes práticos sobre a posse, que ocorrerá na segunda quinzena de fevereiro, “provavelmente no dia 22 de fevereiro”.

Na sequência, ele foi até o Palácio do Planalto se reunir com o presidente Lula, ao lado do novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, cuja indicação também foi aprovada pelo Senado nesta quarta.