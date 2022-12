Flávio Dino anuncia novo chefe da Polícia Federal

Futuro ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino anunciou nesta sexta o delegado Andrei Passos Rodrigues para o posto de diretor-geral da Polícia Federal.

Rodrigues foi o servidor da PF responsável por comandar a equipe de segurança de Lula durante a campanha presidencial deste ano.

O policial também comandou, durante os governos de Dilma Rousseff, a Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos, que cuidou, por exemplo, da segurança da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro.

“Daremos total ênfase na Segurança Pública. O presidente Lula determinou que na transição e também no exercício do governo, que nós estejamos muito próximos dos policiais. Não há nenhuma razão para não haver amplo diálogo com todos os profissionais da Segurança Pública e isso vai ocorrer por determinação do presidente Lula. Em relação à direção-geral da Polícia Federal, eu levei ao presidente Lula, quando ele me honrou com o convite, exatamente, nessa direção de trabalho, de proximidade, o nome do delegado Andrei Rodrigues”, disse Dino.