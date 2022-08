Flávio Bolsonaro adverte Alcolumbre sobre atraso em sabatinas ao STJ

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Na reunião de líderes do Senado, realizada nesta terça, uma fala do senador Flávio Bolsonaro gerou estranhamento entre os senadores.

Após o senador Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, dizer que “não terá pressa” para sabatinar os nomes que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro para vagas de ministros do STJ, Flávio lembrou que o presidente da CCJ poderá ter uma “campanha tumultuada” caso opte por deixar as análises para após as eleições.

Flávio lembrou da postura de Alcolumbre na indicação de André Mendonça para o STF no ano passado, que ficou mais de quatro meses na gaveta. Durante o período, Alcolumbre foi fortemente atacado pelas milícias digitais bolsonaristas e por integrantes do governo.

Alcolumbre afirmou que não fará as sabatinas “em regime de urgência” e que a análise dos indicados será feita após o período eleitoral, sem pressa. Segundo o senador, o próprio governo se sentou sobre a lista durante 90 dias em uma demonstração de total desinteresse com as indicações.