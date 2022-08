Flávia Arruda define suplente na disputa ao Senado pelo DF

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a deputada federal e ex-ministra Flávia Arruda (PL) escolheu o suplente da sua chapa. Trata-se do senador em exercício Luiz Pastore (MDB), que foi primeiro suplente da senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, e assumiu o mandato em julho por conta de uma licença da parlamentar.

Nesta quarta, aliás, Pastore fez um discurso na tribuna do Senado lembrando a trajetória do pai, um marceneiro que trabalhou na construção de Brasília, na década de 1950. Ele contou que seu pai, convidado pelo presidente Juscelino Kubitschek, produziu móveis usados no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e em ministérios, entre eles, o púlpito de onde discursam os senadores.

Antes de ser suplente de Rose, Pastore ocupou o mesmo posto na chapa do senador Gerson Camata, também do Espírito Santo.