Flagrado com regalias, Cabral será transferido de presídio no Rio

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral será transferido mais uma vez de presídio. A Justiça determinará nesta segunda a sua volta para o complexo de Bangu depois de o político passar sete meses encarcerado na unidade prisional da PM, para onde vão policiais condenados por crimes.

Neste domingo, o Fantástico, da TV Globo, revelou suspeitas de que ele goza de uma série de regalias no cárcere, como acesso a banquetes contratados de restaurantes de fora do presídio, cigarros eletrônicos, maconha e até anabolizantes.

O programa mostrou que a cela do governador tinha o teto revestido por placas de isopor que seriam para controlar a temperatura dentro do ambiente. Há a suspeita ainda de que telefones celulares e uma quantidade de dinheiro vivo que foram encontrados em outras áreas do presídio seriam também para o uso do ex-governador.

Cabral foi transferido para o batalhão prisional em setembro do ano passado por decisão do juiz da 7ª Vara Criminal Federal do Rio, Marcelo Bretas, com base em determinação do ministro Edson Fachin, do STF. O motivo foi para atender um pedido da defesa que argumentou na época que em Bangu 8 o ex-governador teria contato com presos que poderiam ser implicados em seu acordo de delação premiada, atualmente em negociação.

O Tribunal de Justiça do Rio informou que a Vara de Execuções Penais irá determinar nesta segunda a sua transferência de unidade. As regalias foram encontradas durante uma fiscalização surpresa. Não foi a primeira vez que Cabral foi flagrado recebendo tratamento diferenciado na prisão.

A defesa de Cabral diz que não foi encontrada nenhuma irregularidade dentro da cela do ex-governador e que desconhece os objetos apreendidos nas áreas comuns do presídio e fora da galeria onde ele se encontra preso.