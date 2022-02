Fiocruz aponta aumento na ocupação de leitos de UTI de Covid-19

O observatório montado na Fiocruz para monitorar o movimento das unidades hospitalares durante a pandemia registrou aumento do fluxo de pacientes em UTIs dedicadas ao tratamento da Covid-19 em pelo menos 13 estados.

Ao menos nove unidades da federação estão na zona considerada de alerta crítico, com índice de ocupação das UTIs em 80%. Segundo o boletim, das 25 capitais monitoradas, 13 estão na zona de alerta crítico, nove estão na zona de alerta intermediário e oito estão fora da zona de alerta.

“O comportamento das taxas de ocupação em estados e capitais parece apontar para a interiorização de casos de Covid-19 pela variante Ômicron. Algumas capitais já apresentam mais estabilidade ou mesmo queda nas suas taxas, enquanto as taxas dos estados crescem expressivamente”, diz a Fiocruz.

Os técnicos da fundação, contudo, ressaltam que, apesar da alta, o cenário atual não tem a mesma gravidade do registrado entre março e junho de 2021, considerado o período mais crítico do surto da doença.

Mato Grosso do Sul (103%), Goiás (91%) e o Distrito Federal (97%) são as unidades da federação com estado de alerta crítico, ao lado também do Amazonas (80%) e Mato Grosso (91%). Na zona de alerta intermediário, estão o Pará (74%), Amapá (69%), Tocantins (78%), Ceará (67%), Bahia (74%), Rio de Janeiro (62%), São Paulo (72%), Paraná (72%), Alagoas (69%) e Santa Catarina (76%). Fora da zona de alerta estão o Acre (57%), Maranhão (59%), Paraíba (41%), Sergipe (37%), Minas Gerais (37%), Rio Grande do Sul (54%), Rondônia (58%) e Roraima (52%).