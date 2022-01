Fiocruz alerta para o aumento na ocupação de leitos de UTI por Covid-19

A Fiocruz divulgou nesta quinta uma nota técnica alertando para o aumento na ocupação de leitos de UTI por Covid-19 no Brasil. A variante Ômicron que, apesar de menos agressiva no organismo, é mais transmissível, gerou um pico de contágios em várias regiões do país na virada do ano.

Segundo os pesquisadores do observatório montado em 2020 pela Fiocruz, o número de internações em UTI hoje ainda é ‘predominantemente menor’ do que o observado no início de agosto do ano passado, quando a pandemia dava os primeiros sinais de arrefecimento e os leitos de terapia intensiva começavam aos poucos a serem desmobilizados.

Apesar do alerta, a fundação reforçou que não há que se falar ainda em colapso do sistema de saúde porque neste momento, segundo os pesquisadores, os dados de contágios e ocupação de hospitais são “incomparáveis com o que foi vivenciado em 2021”, ainda que estejam demandando de gestores da saúde “atenção e o acionamento de planos de contingência”.

Segundo o boletim divulgado nesta quinta com dados do último dia 10, o estado de Pernambuco está com 82% das vagas de UTI para Covid-19 ocupadas. É o único ente da federação atualmente na zona de alerta considerada pela Fiocruz como crítica. Na sequência figuram Pará (71%), Tocantins (61%), Piauí (66%), Ceará (68%), Bahia (63%), Espírito Santo (71%), Goiás (67%) e o Distrito Federal (74%), todos na zona de alerta intermediário.

Nas capitais, segundo a Fiocruz, Fortaleza (88%), Recife (80%), Belo Horizonte (84%) e Goiânia (94%) figuram na zona de alerta crítico, enquanto Porto Velho (76%), Macapá (60%), Maceió (68%), Salvador (68%), Vitória (77%) e Brasília (74%) estão na zona de alerta intermediário.

Veja abaixo o diagrama com o histórico de ocupação de leitos de UTI no Brasil feito pela Fiocruz.