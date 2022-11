Fiocruz alerta para aumento da Covid-19 em quatro estados

O nova edição do boletim da Fiocruz que monitora os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no país, divulgado nesta quinta, indicou aumento nos casos de Covid-19 nas populações adultas do Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Segundo a fundação, ainda não é possível indicar que esse crescimento esteja atrelado à identificação recente de novas variantes do vírus em alguns locais do país. Os pesquisadores estudam a hipótese de uma sazonalidade da Covid-19 com dois picos anuais.

“Diferente do Influenza e outros vírus respiratórios com tipicamente um pico por ano, a Covid-19 pode estar se encaminhando para uma realidade na qual a gente tenha que conviver com dois momentos do aumento da sua circulação”, disse o coordenador do Boletim InfoGripe da Fiocruz, Marcelo Gomes.

Dez das 27 unidades da federação tiveram crescimento moderado dos casos de síndrome respiratória aguda nas últimas 44 semanas do estudo: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. Na maioria desses estados, destaca a Fiocruz, o crescimento se concentrou fundamentalmente entre crianças e adolescentes.

“Nos estados do Alagoas, Amazonas, Rio de Janeiro e Pernambuco, no entanto, observa-se crescimento também na população adulta e nas faixas etárias acima dos 60 anos. No Amazonas e no Rio de Janeiro, é possível observar aumento nos casos positivos para Covid-19 na população adulta, sugerindo associação com o aumento de casos de SRAG indicado. (…) No Rio Grande do Sul e São Paulo, também se observa aumento de casos positivos para Covid-19 na população adulta, porém sem refletir em aumento de casos de SRAG no agregado estadual até a presente atualização”, diz o boletim.

Veja a evolução dos casos abaixo: