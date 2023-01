Fim do saque-aniversário do FGTS ampliou noticiário negativo a Lula

Na quarta-feira passada, o ministro do trabalho, Luiz Marinho, afirmou que iria sugerir a Lula o fim do saque-aniversário do FGTS. A ideia do petista gerou ao menos 536.000 interações nas redes sociais, com repercussão negativa sobre a imagem do presidente Lula.

O software da Vox Radar, empresa especializada na análise das redes sociais, contabilizou cerca de 16.000 postagens sobre o tema no Twitter, das quais aproximadamente 3.000 citaram o presidente Lula. Entre as publicações sobre Lula e o fim do saque-aniversário, 44% foram negativas ao presidente, 40% neutras e 17% positivas. O termo mais utilizado em postagens que citaram FGTS ou saque-aniversário e também mencionaram Lula foi “acabar”, seguido por “dinheiro” e “trabalhador”.

Os dados encomendados pela startup O Pauteiro mostram que o ministro Luiz Marinho também foi impactado. Desde a sua declaração, as palavras mais presentes em postagens sobre ele foram: “aniversário”, “FGTS”, “acabar”, “Lula” e “parabéns”. Esta última utilizada de forma irônica. Levando em conta todas as postagens que mencionaram FGTS ou saque-aniversário, o termo ‘dinheiro’ foi o mais presente, seguido por “trabalhador” e “acabar”. Ao todo, 11.000 usuários do Twitter postaram sobre a chance de mudança no FGTS.