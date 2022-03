Fim de semana terá bolo e festa para Bolsonaro

O bolsonarismo não cansa de manifestar sua admiração por Jair Bolsonaro. No próximo dia 21, o presidente vai completar 67 anos. Em Santa Marina, onde funcionam um dos “núcleos de direita” que apoiam Bolsonaro no Rio Grande do Sul, uma festa para 700 pessoas foi organizada.

O deputado Bibo Nunes, integrante da base de apoio do presidente, é um dos organizadores. O evento, num centro de tradições gaúchas, terá bolo de três metros no formato da bandeira do Brasil. Cada participante da festa de aniversário de Bolsonaro pagou 40 reais para estar no evento. Detalhe: a festa é para Bolsonaro, mas ele não irá.