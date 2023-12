Fim da reeleição será prioridade no Senado em 2024 , diz Pacheco

Ao analisar os desafios do país em 2024, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse, nesta sexta, que irá tratar como prioridade a formulação e aprovação de uma proposta que acabe com a reeleição no Brasil.

“O fim da reeleição é um desejo muito forte dos senadores. Nós vamos fazer audiências públicas, debater isso. Pode ser que tenha alguma resistência do governo, mas, mesmo com resistência, a vontade dos senadores é muito grande de mudar a regra atual“, disse Pacheco durante café com jornalistas na residência oficial da Casa.

A regra, segundo o senador, não valeria para os mandatos atuais de Lula e de outros políticos do Executivo, que terão o direito de disputar a reeleição, mas seria adotada adiante, com a possível mudança no tempo de mandato dos políticos.