Fim da novela! Eduardo Leite diz a aliados que ficará no PSDB

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite acabou, neste fim de semana, com o mistério sobre seu futuro político no PSDB.

Aliados do governador gaúcho dizem que ele telefonou a Gilberto Kassab, o presidente nacional do PSD, na noite deste domingo para comunicar que havia decidido ficar no ninho tucano.

Ao Radar, Kassab confirmou a conversa com Leite, disse que desejou “boa sorte” ao tucano. “Foi uma decisão dele. Desejei boa sorte. Que ele seja feliz”, diz Kassab.

Tucanos ouvidos pelo Radar avaliam que as atuações de João Doria e de Aécio Neves foram cruciais para a decisão de Leite.